مراسلتنا: غارة إسرائيلية تستهدف مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني (فيديوهات)

أفادت مراسلتنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن مساء اليوم الأربعاء، غارة جوية استهدفت مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الغارة الإسرائيلية على مدينة النبطية استهدفت مبنى خال، وتسببت في حصول أضرار في المنازل المجاورة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وأكدت مراسلتنا إصابة 5 أشخاص، حالاتهم مستقرة، بالإضافة إلى حالات اختناق في صفوف المواطنين.

وكان "حزب الله" قد أعلن في أوقات سابقة من اليوم، تنفيذه لعدد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، وسط تحذيرات دولية وأممية من اتساع رقعة الصراع.

المصدر: RT