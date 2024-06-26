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إعلام عبري ينشر لقطات لدمار كبير لحق بمبان شمال إسرائيل و"حزب الله" يصدر عدة بيانات.. (صور+فيديو)

أخبار العالم العربي

إعلام عبري ينشر لقطات لدمار كبير لحق بمبان شمال إسرائيل و
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نشرت وسائل إعلام عبرية صورا ومقطع فيديو تظهر دمارا كبيرا لحق بمبان شمالي إسرائيل، جراء استهدافها بصواريخ "حزب الله"، فيما أصدر الأخير عدة بيانات حول عملياته اليوم الأربعاء.

ونشرت صفحات إخبارية محلية إسرائيلية صورا لمنزل في مستوطنة أفيفيم، أصيب في وقت سابق من اليوم بصواريخ مضادة للدروع أطلقت من جنوب لبنان.

إعلام عبري ينشر لقطات لدمار كبير لحق بمبان شمال إسرائيل و
منزل في مستوطنة أفيفيم
إعلام عبري ينشر لقطات لدمار كبير لحق بمبان شمال إسرائيل و
منزل في مستوطنة أفيفيم

كما نشرت لاصفحات الإخبارية العبرية صورا ومقطع فيديو يظهرون دمارا وحرائق في مبان في مستوطنة المطلة، عقب استهدافها من قبل "حزب الله".

إعلام عبري ينشر لقطات لدمار كبير لحق بمبان شمال إسرائيل و
مبان في مستوطنة المطلة
إعلام عبري ينشر لقطات لدمار كبير لحق بمبان شمال إسرائيل و
مبان في مستوطنة المطلة
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وجاء في بيانين لـ"حزب الله" حول هاتين العمليتين: 

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، ‏مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، مما ‏أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيل وجريح، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا استهداف مبان ‏في بلدتي الخيام وكفرشوبا".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، مبنى يستخدمه جنود العدو ‏في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة بنت ‏جبيل".

كما أعلن "حزب الله" استهداف مواقع إسرائيلية أخرى، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.


المصدر: RT

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