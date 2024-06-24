القضاء الكويتي يصدر حكمه على البرلماني السابق وليد الطبطائي

أصدر القضاء الكويتي حكما بحبس النائب السابق وليد الطبطائي 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بقضية "أمن دولة"، أدين بنشر تغريدة مخالفة للقانون بعد خطاب لأمير الكويت حل فيه مجلس الأمة.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الطبطائي تهمة التدخل في صلاحيات الأمير من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" وهو ماأنكره الطبطائي خلال التحقيقات.

وكان الطبطبائي نشر تدوينة على منصة "إكس" فور إعلان أمير الكويت حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، في شهر مايو الماضي جاء فيها: "سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية والتي لا نقبل المساس بها".

عاجل/ محكمة الجنايات تقضي بحبس النائب السابق وليد الطبطبائي 4 سنوات مع الشغل والنفاذ. pic.twitter.com/GwPYnfGTQ9 — المجلس (@Almajlliss) June 24, 2024

ولاحقا، نشر تغريدة أخرى يتهم فيها دولا لم يسمها بالتدخل في شؤون الكويت، لكنه في الوقت نفسه وجه النقد لسلوك من أسماهم "القلة من أعضاء مجلس الأمة من خلال تدخلهم في التشكيل الوزاري وهو من صميم صلاحيات صاحب السمو".

وقال الطبطبائي: "غير مقبول تدخل بعض الدول في الشأن الداخلي الكويتي والذي سيتم حله بطريقة التفاهم وروح الأسرة الواحدة".

وسبق أن تم الحكم على النائب السابق بالسجن 7 سنوات في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر عام 2011، لكنه استفاد من عفو أصدره أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، حيث تم الإفراج عنه في 19 ديسمبر 2019، بعد تمضية فترة في السجن المركزي.

المصدر: صحيفة "القبس"+ صحيفة "المجلس"