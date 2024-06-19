"سرايا القدس" تقصف جنودا وآليات إسرائيلية خلال توغلها في مخيم جباليا شمال قطاع غزة (فيديو)

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" يوم الأربعاء قصف لجنود وآليات إسرائيلية خلال توغل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وعرضت "سرايا القدس" مشاهد قصف عناصرها للجنود والآليات الإسرائيلية.

وأعلنت "سرايا القدس" في وقت سابق إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط مسجد سعد شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

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وتواصل فصائل المقاومة وعلى رأسها "كتائب القسام" عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي في محاور التوغل.

من جهتها، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء يوم الأربعاء إطلاق طائرة زواري الانتحارية تجاه القوات الإسرائيلية في مستوطنة حوليت.

كما أعلنت "كتائب القسام" أنها قصفت القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوب شرقي حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

من جهته، قصف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غربي مدينة رفح ما تسبب في مقتل أكثر من 7 أشخاص وإصابة آخرين.

وتم انتشال 3 جثث جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف كروم العنب شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية عددا من القذائف تجاه مدينة الأسرى شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

المصدر: RT