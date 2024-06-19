"كتائب القسام": أطلقنا طائرة "زواري" الانتحارية تجاه القوات الإسرائيلية في مستوطنة حوليت

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء يوم الأربعاء إطلاق طائرة زواري الانتحارية تجاه القوات الإسرائيلية في مستوطنة حوليت.

كما أعلنت "كتائب القسام" أنها قصفت القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوب شرقي حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

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وقصفت أيضا موقع كتيبة تل السلطان شمال غربي رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل، بالإضافة إلى قصف قوات إسرائيلية متمركزة في محور نتساريم بصواريخ رجوم قصيرة المدى.

من جهتها، قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط مسجد سعد شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

كما بثت مشاهد قالت إنها توثق قصفا استهدف قوات إسرائيلية في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وتواصل فصائل المقاومة وعلى رأسها "كتائب القسام" عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي في محاور التوغل.

من جهته، قصف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غربي مدينة رفح ما تسبب في مقتل أكثر من 7 أشخاص وإصابة آخرين.

وتم انتشال 3 جثث جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف كروم العنب شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية عددا من القذائف تجاه مدينة الأسرى شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

المصدر: RT