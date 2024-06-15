مراسلتنا: قتيل وجريح بغارة إسرائيلية على دراجة نارية ببنت جبيل جنوبي لبنان (فيديو)

أفادت مراسلتنا، اليوم السبت، بمقتل شخص وجرح آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في محيط مدينة بنت جبيل جنوب لبنان.

وقالت مراسلتنا، إن القوات الإسرائيلية ألقت قذائف حارقة باتجاه بلدة عيترون في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

وأضافت أن قصفا إسرائيليا استهدف أيضا عمق بلدة مركبا، في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، مما أدى إلى تدمير المسجد في المنطقة.

وكان الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني نشر فجر اليوم السبت، ملخص عملياته التي نفذها يوم الجمعة ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدف عدة مواقع إسرائيلية في القطاع الشرقي والغربي.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 يتبادل "حزب الله" مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

المصدر: RT