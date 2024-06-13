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مراسلة RT: إصابات في غارة جوية إسرائيلية على محيط بلدة جناتا جنوبي لبنان (فيديو)

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مراسلة RT: إصابات في غارة جوية إسرائيلية على محيط بلدة جناتا جنوبي لبنان (فيديو)
RT
إصابات في غارة جوية إسرائيلية على محيط بلدة جناتا جنوبي لبنان
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أفادت مراسلة RT في لبنان بوقوع إصابات في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت مبنى في محيط بلدة جناتا جنوب لبنان.

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وقالت المراسلة إن الإصابات وقعت في صفوف المدنيين، مؤكدة أن الدمار هائل جراء الغارة.

وذكرت في السياق أن 7 مدنيين على الأقل أصيبوا أحدهم بحالة خطرة، مشيرة إلى أنها حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على بلدة جناتا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم نقل المصابين في قصف جناتا إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل.

ووثقت مقاطع فيديو النيران تشتعل والدفاع المدني يجلي المصابين.

وتسببت صواريخ حزب الله الخميس في اندلاع العديد من الحرائق شمال إسرائيل، وشكل بعضها تهديدا على منشآت استراتيجية، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة.

ويأتي ذلك غداة تصعيد شهدته الحدود الأربعاء حيث أطلق حزب الله على إسرائيل 215 صاروخا فضلا عن مسيرات وقذائف مدفعية في أكبر وأوسع هجوم منذ بدء المواجهات بين الجانبين في 8 أكتوبر 2023.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 يتبادل حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

المصدر: RT

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