ليبيا.. الدبيبة يتابع ترتيبات حج المتضررين من "إعصار دانيال"

تابع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ترتيبات حجيج مدينة درنة المتضررين من "إعصار دانيال" ومنح التأشيرات لأمهات الليبيين المستهدفين بالحج هذا العام.

وشدد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بالحجيج ومعالجة سلبيات الموسم الماضي وتفعيل دور المشرفين والفرق الطبية ولجان الوعظ والإرشاد لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجيج.

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وأكد نائب رئيس هيئة الحج صبري البوعيشي لرئيس الوزراء أن الحجيج الليبيين بدأوا في الوصول إلى السعودية في ظروف جيدة من جميع الجوانب.

وأشار إلى أن الرحلة الأخيرة لحجيج درنة ستغادر من مطار الأبرق وأن الهيئة شكلت لجنة إشرافية خاصة تضم مشرفا وطبيبا وطبيبا نفسيا لكل مجموعة تقديرا لظروفهم.

وأوضح البوعيشي أن عملية منح التأشيرات الخاصة بالأجنبيات من زوجات المواطنين الليبيين تسير بشكل جيد بعد معالجة بعض الإشكاليات القانونية بفضل تدخل رئيس الوزراء.

وأشاد في تصريحاته بخطوة حكومة الوحدة الوطنية في تقديرها لأهالي درنة ومنحهم 500 تأشيرة حج، مؤكدا على التعليمات الموجهة للهيئة بزيادة الدعم والاهتمام بهم خلال موسم الحج.

تابعت مع نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون #الحج والعمرة إجراءات تفويج حجيج مدينة #درنة المتضررين من الفيضانات والسيول، وشددت على ضرورة تقديم جميع التسهيلات لهم حتى وصول بعثتهم كاملة إلى #الأراضي_المقدسة، وبما يضمن أداءهم المناسك بيسر وسهولة، مع توفير كل سبل الراحة والرعاية لهم ولكل… pic.twitter.com/a6na9HnkxY — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) June 5, 2024

وضرب "إعصار دانيال" شمال شرق ليبيا يوم الأحد 10 سبتمبر مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات هائلة خلفت دمارا كبيرا وآلاف الضحايا.

المصدر: RT