مراسلتنا: إصابتان بغارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة شرق لبنان

أفادت مراسلتنا اليوم الثلاثاء بإصابة شخصين بجروح متوسطة جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي لبايا ويحمر في البقاع الغربي شرق لبنان.

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يأتي ذلك، غداة إعلان حزب الله قصف مواقع إسرائيلية بأسلحة نوعية.

وتغير المقاتلات الإسرائيلية بشكل شبه يومي على مركبات، مستهدفة قادة وعناصر حزب الله اللبناني، وكانت أعلنت أمس اغتيال حسين صبرة، الذي يعد أحد المشاركين في عمليات تحسين وتسليح قوة الدفاع الجوي في حزب الله.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل يومي، غارات على قرى و بلدات جنوب لبنان، وتستهدف بنى تحتية ومراكز تابعة لحزب الله، وفق وصفها، مشيرة إنها تمكنت من تصفية عدد كبير من قادة حزب الله عبر غارات على سيارات ومنشآت.

المصدر: RT