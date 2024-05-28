"القسام": فجرنا منزلا مفخخا بقوة إسرائيلية جنوب رفح وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن مقاتليها تمكنوا من تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان اليوم الثلاثاء: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة صهيونية خاصة بمخيم الشعوت، جنوب مدينة رفح وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في بيان: "قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" جنود و آليات العدو المتوغلة محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح".

وتواصل القوات الإسرائيلية قصف مناطق عدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بينما تخوض "كتائب المقاومة الفلسطينية" اشتباكات ضارية مع الجنود والآليات المتوغلة في عدة محاور بالمدينة.

المصدر: RT