"كتائب المجاهدين" و"سرايا القدس" تستهدفان الجيش الإسرائيلي بالصواريخ

نشرت "كتائب المجاهدين" و"سرايا القدس" مشاهد لقصفها قوات الجيش الإسرائيلي.

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وقالت "كتائب المجاهدين" في بيان عبر قناتها على "تليغرام" إن: "كتائب المجاهدين تدك قوات العدو الصهيوني المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ قصيرة المدى".

وأمس الاثنين، قالت الكتائب إن مقاتليها نفذوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة المهام العسكرية التالية: "استهداف دبابة بقذيفة RPG في محور تقدم مخيم جباليا وإصابتها بشكل مباشر. دك قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون. قصف قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ قصيرة المدى".

من جهتها، نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، مشاهد من استهداف آليات الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون عيار 60 في محور التقدم شرق مخيم جباليا ضمن معركة طوفان الأقصى.

المصدر: RT