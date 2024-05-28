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العاهل السعودي يأمر باستضافة 1300 حاج من أكثر من 88 دولة

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العاهل السعودي يأمر باستضافة 1300 حاج من أكثر من 88 دولة
صورة أرشيفية
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أصدرالعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، اليوم لثلاثاء، أمرا باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 88 دولة.

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وضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة"، ستتم استضافة "1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين و22 حاجا وحاجة من ذوي التوأم السياميين الذين تم فصلهم في المملكة".

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، المشرف العام على البرنامج، إنه تمت "استضاف طوال مسيرة البرنامج الممتدة لأكثر من 26 عاما، ما يزيد على 60 ألف حاج وحاجة".
المصدر: واس

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