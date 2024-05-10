السعودية.. السلطات توضح الآلية النظامية لتصريح الدخول لمكة في موسم الحج (فيديو)

أوضحت السلطات السعودية آلية عمل تصريح الدخول لمدينة مكة المكرمة عبر تطبيق "أبشر" خلال موسم الحج، عقب قرار يقضي بمنع دخول مكة دون تصريح.

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وفي مداخلة مع قناة "السعودية"، قال المتحدث الرسمي للجوازات الرائد ناصر العتيبي موضحا: "إصدار التصاريح للدخول إلى العاصمة المقدسة إلزامي للجميع وسيتم التدقيق عليها والتأكد من صحتها.. وبدأ إصدار التصاريح في الـ25 من شهر شوال وتنتهي صلاحية التصاريح بعد نهاية موسم الحج".

وأشار العتيبي إلى أن إصدار التصاريح يكون إلكترونيا عبر بوابة مقيم الإلكترونية ومنصة "أبشر".

وبين المتحدث باسم الجوازات أن هذه الخدمة يستفيد منها المقيمون من العمالة المنزلية والتابعون للمقيمين وحاملو الإقامة المميزة والمستثمرون وحاملو تأشيرة الزيارة والعاملون من المقيمين في المنشآت التي تعمل داخل العاصمة المقدسة وحاملو تأشيرات العمل الموسمي والمتعاقدون مع المنشآت المسجلة في نظام "أجير" خلال فترة موسم الحج، حيث يتم إصدار تصاريح لهم عبر حسابات المديرية العامة للجوازات على منصات التواصل الاجتماعي، وهناك فئات يتم إصدار التصاريح لها من خلال منصة أبشر.

الرائد ناصر العتيبي - المتحدث الرسمي للجوازات يوضح الآلية النظامية لتصريح الدخول لمكة عبر أبشر.



#من_السعودية | #قناة_السعوديةpic.twitter.com/GmZKhEyUpl — قناة السعودية (@saudiatv) May 10, 2024

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج بغرامة 10 آلاف ريال للمواطنين، وعقوبة الترحيل إلى بلادهم للمقيمين ومنعهم من دخول المملكة.

المصدر: قناة "السعودية"