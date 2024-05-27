الأمير الحسين: الحوار الأردني الإيراني قائم والأولوية بالنسبة لي ألّا يتحول بلدنا لساحة حرب إقليمية

أكد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني قدرة بلاده على تخطي ظروف الإقليم، لافتا لأهمية العلاقات الاستراتيجية التي تتمتع بها المملكة مع دول المنطقة بما فيها إيران.

وعلّق الأمير الحسين في مقابلة مع قناة "العربية"، تطرقت إلى جملة من المواضيع السياسية والاقتصادية والتطورات على الساحة الإقليمية، على التقارب الأخير بين إيران وبعض الدول العربية قائلا: "نحن في الأردن دائما نطمح لتهدئة كل التوترات في المنطقة، نحن وكل العرب، نريد علاقات طيبة مع إيران، قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخر".

وأضاف: "إذا أردنا أن تكون لدينا هذه العلاقات صحيّة، فمن الضروري أن تكون هناك معالجة لكل أسباب التوتر".

وأردف: "هناك حوار أردني – إيراني حول كل القضايا، ونتمنى أن يثمر إن شاء الله، لكن بالنسبة لي، الأولوية ألا يتحول الأردن لساحة حرب إقليمية".

وفي سياق متصل بأوضاع المنطقة، قال ولي العهد الأردني: "القضية الفلسطينية قضيتنا، وبالرغم من الكلف السياسية أو الاقتصادية التي ندفعها، سنستمر بالقيام بدورنا تجاه الشعب الفلسطيني".

وتابع في لقائه: "أولويتي أن نحافظ على أمن واستقرار البلاد، لأن الأردن القوي هو القادر على الدفاع عن القضية الفلسطينية، ليكون أكبر سند للشعب الفلسطيني. اليوم كل تركيزنا على غزة، لكن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية وتحاول جر المنطقة لحرب إقليمية".

المصدر: وسائل إعلام أدرنية