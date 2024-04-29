إيران: علاقتنا مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن العلاقات بين إيران والسعودية "تسير في الاتجاه الصحيح" وأن "أفق العلاقات بين البلدين مشرق".

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي: "نشهد استمرار المحادثات بين البلدين على مختلف المستويات، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي".

وأضاف: "إن وجود الوفد الاقتصادي السعودي في معرض "إيران إكسبو" يظهر وجهة نظر الحكومة السعودية المتوافقة مع وجهة نظر إيران لوضع الأساس لتطوير العلاقات الاقتصادية".

وأردف: "كانت لدينا قضايا اقتصادية منذ بداية المحادثات بين البلدين لاستئناف العلاقات ونؤمن بإعطاء زخم للعلاقات الاقتصادية والتجارية، والمحادثات مستمرة في هذا الاتجاه".

وتابع: "في الوقت نفسه، يتواجد وفد إيراني في الرياض على مستويين، حيث يتواجد الوفد الوزاري الإيراني برئاسة احسان خاندوزي (وزير الاقتصاد) في الرياض للمشاركة في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية"، مضيفا أنها "فرصة لتوظيف القدرات في إطار مشاركة إيران في أنشطة البنك الإسلامي وتعاون إيران مع هذا البنك".

وقال: "كما سيشارك وفد برئاسة مهدي صفري (مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون الاقتصادية) في قمة "دافوس" بالرياض، ونحن نعتبر أن الأفق أمامنا في العلاقات مشرق، كما يتابع السفيران دائما العلاقات الثنائية وفق التعليمات الواردة".

المصدر: "تسنيم"