 
مباشر

الخارجية الإيرانية تعلق على الاحتجاجات المناصرة لغزة في الجامعات الأمريكية

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية تعلق على الاحتجاجات المناصرة لغزة في الجامعات الأمريكية
AFP
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xg3d

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن ما يجري اليوم في الجامعات الأمريكية يدل على "صحوة المجتمع الدولي" تجاه القضية الفلسطينية.

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي، إن "الرأي العام العالمي ومن يعتبر العدالة قيمة أخلاقية لن يتحمل استمرار الجرائم في فلسطين بعد الآن ولا يمكن إسكات صوتهم، وإن وزارة الخارجية الإيرانية لا تقبل التعامل العنيف مع الأوساط الأكاديمية ومطالب الطلاب في الجامعات الأمريكية".

وتابع: "لقد تجاهلت الحكومة الأمريكية التزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال منح الإذن لشرطة هذا البلد بالتعامل بعنف مع مطالب الطلاب وقمعهم، خاصة في الأوساط الجامعية".

وأكد: "من الضروري أن يصغي العالم وخاصة الدول الداعمة للكيان الصهيوني، إلى هذه الأصوات ومطالب الطلاب ويوقف جرائم الكيان الصهيوني".

وقال كنعاني، عن مساندة الطلاب المقموعين في الجامعات الأمريكية: إن ما رأيناه في الجامعات الأمريكية في الأيام الأخيرة يدل على صحوة المجتمع الدولي والرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية وعمق الكراهية الشعبية تجاه جرائم الكيان الصهيوني الغاصب والإبادة الجماعية بدعم من أمريكا وبعض الدول الأوروبية المعروفة".

وتشهد الجامعات الأمريكية احتجاجات طلابية متصاعدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وشملت الاحتجاجات العاصمة واشنطن وولايات أخرى، واعتقلت الشرطة الأمريكية مئات المحتجين، فيما نددت منظمات حقوقية بوقوع انتهاكات ضد المتظاهرين.

المصدر: "RT"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا