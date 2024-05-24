عمليات نوعية ورد على اغتيال مقاتل.. "حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الخميس

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 23 مايو 2024، وفقا للآتي": «

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 11:50: استهداف مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كرد على الاغتيال الذي قامَ به العدو في كفردجّال وإصابة الأطفال وترويعهم.

2- الساعة 12:30: استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

3- الساعة 14:30 استهداف مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في ‏قاعدة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق، كردّ على ‏الاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في كفردجال وإصابة الأطفال وترويعهم.

4- الساعة 16:55: استهداف موقع ‏المرج بالقذائف المدفعية. ‏

5- الساعة 20:30: شن هجوم جوي بمسيّرات انقضاضية على مقر قيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة، حيث استهدفت مكاتب ضباطها ومبنى سرية الاتصالات فيها وأصابت ‏أهدافها بدقة، كرد على ‏الإغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في كفردجال وإصابة الأطفال وترويعهم.

6- الساعة 19:20: استهداف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.‏

7- الساعة 22:20: استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة ‏بالأسلحة المناسبة، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

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-- القطاع الغربي(جنوبي لبنان):

1- الساعة 14:30: استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة ‌‏16:55: بعد رصد ‌‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي في حرش شتولا ورصد دبابة ميركافا تقوم بالاعتداء على أهلنا وقرانا الآمنة، ‌‏كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واستهدفوها خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة حيت تم تدميرها وإيقاع ‌‏طاقمها بين قتيل وجريح. ‏

3- الساعة 21:15: استهداف ثلاثة مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة ‏إيفن مناحم وإصابتها إصابة مباشرة، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية».

وأضاف "حزب الله" لاحقا في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 23:35 من ليل يوم الخميس 23 مايو 2024، تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي عند مثلث السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية".‏

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

ويؤكد "الحزب" أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT