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مصر.. إحباط محاولة تهريب "لواصق الأفيون المخدرة" بمطار الغردقة الدولي

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مصر.. إحباط محاولة تهريب
Legion-Media
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تمكن عناصر جمارك مطار الغردقة الدولي بمصر من ضبط محاولة تهريب عدد من "أقراص الترامادول" و"لواصق الأفيون المخدرة"، بحوزة مسافرين مصريي الجنسية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر أن "جمارك مطار الغردقة الدولي تمكنت من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول ولواصق الأفيون المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات".

وأضافت أنه "أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار بروكسل - بلجيكا تم الاشتباه في راكبين مصريي  الجنسية أثناء خروجهما من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY حيث تم تأكيد الاشتباه، وضبط 1610 أقراص ترامادول مخدر و100 عبوة لاصقة أفيون مخدر مخبأة في أماكن يصعب الوصول إليها".

مصر.. إحباط محاولة تهريب

هذا وقرر مدير عام جمارك الغردقة عبد العال نعمان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركي رقم 40 لسنة 2024.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الجمارك المصرية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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