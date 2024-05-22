مديرة RT العربية تكشف أجواء لقائها وقيادات إعلامية عربية مع رئيس الحكومة الأردنية (صور)

نقلت مديرة قناة RT العربية مايا مناع بعضا من تفاصيل لقاء جمعها، وثلة من القيادات الإعلامية العربية، مع رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة اليوم في العاصمة عمان.

وجاء اللقاء على هامش "منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي" الذي نظم على مدى يومين تحت رعاية رئيس الحكومة الأردنية.

وقالت مناع: "حضرت اليوم مع زملائي من كبار الشخصيات الإعلامية المشاركة في منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي اجتماعا مغلقا مع رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة.. صيغة اللقاء بحد ذاتها كانت ممتعة ومثيرة لفضول أي صحفي.. تحدثنا مع رئيس الحكومة من القلب إلى القلب، بعيدا عن عدسات الكاميرات".

وأضافت: "ناقشنا بالطبع الحلول السلمية للقضية الفلسطينية، إذ أن الإبادة الإبادة الجماعية في غزة باتت القضية الرئيسية في العالم العربي منذ 7 أكتوبر، خاصة في البلدان المجاورة لفلسطين.. ففي هذه الدول تلمس بالمعنى الحرفي للكلمة توترا مما يحدث، لكن الإيمان بقيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 أصبح أقوى من أي وقت مضى"..

وختمت مناع:"شارك في النقاش مدير قناة TRT عربية إبراهيم كيليتش، ومدير قناة المشهد الإماراتية طوني خليفة، ومدراء مؤسسات إعلامية من الكويت والإمارات، إضافة إلى وزير الاتصال الحكومي الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين".

وكانت وسائل إعلام أردنية أفادت بأن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة التقى اليوم في دار رئاسة الوزراء، عددا من القيادات الإعلامية العربية المشاركة في "منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي"، حيث أكد أن حضورهم ومشاركتهم تشكل إضافة نوعية وفرصة للتعاون وتبادل الأفكار والخبرات بين الإعلاميين العرب.

وثمن الخصاونة "جهود المشاركين ومواقفهم الداعمة للأردن"، مشيرا إلى أن "هذا الحدث يتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية، وعيد الاستقلال الثامن والسبعين، ومع عبور الدولة الأردنية لمئويتها الأولى ودخولها المئوية الثانية".

المصدر: RT