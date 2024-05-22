الخصاونة يستقبل ثلة من القيادات الإعلامية العربية (صور)

استقبل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، في دار رئاسة الوزراء، عددا من القيادات الإعلامية العربية المشاركين في منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي.

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ورحب الخصاونة، خلال اللقاء الذي حضره وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين، بالمشاركين في المنتدى، مؤكدا على أن حضورهم ومشاركتهم تشكل إضافة نوعية وفرصة للتعاون وتبادل الأفكار والخبرات بين الإعلاميين العرب.

وثمن جهود المشاركين ومواقفهم الداعمة للأردن، مشيرا إلى أن هذا الحدث يتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية، وعيد الاستقلال الثامن والسبعين، ومع عبور الدولة الأردنية لمئويتها الأولى ودخولها المئوية الثانية.

كما أشار الخصاونة إلى مشروع التحديث الشامل بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية الذي يقوده الملك عبدالله الثاني، يعضده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وأكد على أنه يتضمن مستهدفات واقعية من شأنها تعزيز منعة الدولة الأردنية وقدراتها وإمكاناتها في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة المضي قدما في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تتضمنها البرامج التنفيذية لهذه المسارات الثلاثة.

RT

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وقال رئيس الوزراء الأردني إن المملكة دولة تثق بنفسها وقادرة على تعزيز منعتها وقدرتها، لذا جاء الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية في العاشر من سبتمبر المقبل كاستحقاق دستوري، يشكل محطة مهمة من محطات مشروع التحديث الشامل في مساره السياسي، ويعكس ثقة الدولة وقدرتها ومضيها قدما في الحفاظ على سيرورة الحياة الطبيعية.



المصدر: RT