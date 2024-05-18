"حزب الله" يعرض مشاهد لعملية استهداف مواقع مهمة وتجهيزات تجسسية إسرائيلية

عرض "حزب الله" اللبناني اليوم السبت مشاهد من عملية استهداف مواقع مهمة وتجهيزات تجسسية تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي للحزب، مقطع فيديو يظهر مشاهد من "عملية استهداف عدة مواقع وتجهيزات تجسسية تابعة للجيش الإسرائيلي".

وأوضح أنه تم استهداف "موقع جل العلام وموقع عداثر وموقع راميا وتلة الطيحات وثكنة زرعيت".

واستهدف "حزب الله" اللبناني يوم أمس قاعدة "تسنوبار 651" التابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

هذا وأفادت مراسلتنا اليوم السبت، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ رجلا يركب دراجة نارية جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابته بجروح.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات.

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المصدر: RT