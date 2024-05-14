الرأس محتجز لدى الجيش الإسرائيلي.. تشييع جثمان شاب ووداع عائلته له في الضفة الغربية (فيديو)

شيعت عائلة الشاب الفلسطيني تامر فقها جثمانه بعد أن تعرفت عليه حيث تم انتشاله وهو دون رأس من المنزل الذي ارتقى فيه في دير الغصون شمال مدينة طولكرم في الضفة الغربية، قبل عشرة أيام.

وتداولت وسائل إعلام ومواقع إخبارية فلسطينية مقاطع فيديو تظهر لحظة وداع عائلة الشاب له بعد أن تعرفت على جثمانه اليوم، حيث تم انتشاله دون رأس من المنزل الذي ارتقى فيه مع خلية من "كتائب القسام" عقب محاصرتهم من قبل الجيش الإسرائيلي في دير الغصون شمال طولكرم، قبل 10 أيام.

وأظهر مقطع فيديو متداول، عائلة الشاب تامر وهي تستقبل جثمانه بالزغاريد وتشيعه إلى مثواه الأخير.

المصدر: RT