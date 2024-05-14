الدفاع المدني بغزة يعلن مقتل 6 نازحين باستهداف إسرائيلي لمدرسة تابعة لـ"الأونروا" وسط القطاع

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 6 أشخاص بقصف إسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" تؤوي عشرات الأسر النازحة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقال مدير الدفاع المدني في المنطقة الوسطى، رامي العايدي لوكالة "سبوتنيك"،إن "الاستهداف الإسرائيلي للمدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مخيم النصيرات خلف ستة شهداء بين صفوف النازحين".

من جهتها، قالت الشابة النازحة من شمال القطاع، فداء محمدين، لـ"سبوتنيك": "استيقظنا على صوت القصف حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، كانت النيران هائلة في المكان واحتمينا مع أبنائنا تحت الدرج المؤدي للطوابق العليا".

وأضافت: "بدأت طواقم الإنقاذ والمتطوعين باستخراج جثامين الشهداء وكذلك الجرحى، كان هناك العديد من الجثث المحترقة بالكامل تم حملها بواسطة أغطية النوم، وكذلك كان هناك العديد من الإصابات جراء الاستهداف".

وواصلت الطائرات الإسرائيلية والمدفعية عمليات القصف لمعظم مناطق قطاع غزة من الشمال حتى الجنوب، خلال الليلة الماضية، وتواصل القصف صباح ونهار اليوم، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وصعدت قوات الجيش الإسرائيلي من عملياتها في مخيم جباليا ومحيطه، شمال غزة، واقتحمت ستة مراكز نزوح واعتقلت المئات وقتلت العشرات وأجبرت الآلاف على مغادرة جباليا نحو غرب غزة تحت وقع القصف.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على شارع النديم، في حي الزيتون ومنطقة شرقي الحي، شمالي القطاع، حيث تواصل قوات الجيش الإسرائيلي اجتياح أجزاء من حي الزيتون لليوم الخامس على التوالي، إضافة لاستهداف منزل غربي مدينة غزة ووقوع إصابات في المكان.

كما واصلت المدفعية الإسرائيلي قصف شرق مخيم البريج وشمال جسر وادي غزة وجحر الديك والمغراقة والزهراء شمال المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وفي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، تتواصل محاولة الجيش الإسرائيلي اقتحام أجزاء جديدة من المدينة، كما واصل الطيران الحربي شن غاراته الجوية على مختلف مناطقها، نقلا عن سكان محليين.

وأعلنت لجنة الطوارئ المركزية في رفح، أن الجيش الإسرائيلي "أجبر جميع المراكز الصحية في شرق ووسط المحافظة على الإخلاء تحت تهديد القصف، كما اشتعلت النيران في مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني في خربة العدس شمالي رفح نتيجة القصف المدفعي المتواصل على المدينة".

ولا تزال قوات الجيش الإسرائيلي تحكم إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم جنوب شرق المدينة لليوم الثامن دون السماح بإدخال مساعدات أو سفر مرضى وجرحى.

وتتواصل لليوم الـ 221، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

المصدر: "سبوتنيك"