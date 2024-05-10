سوريا..تصفية إرهابي من "داعش" حاول تفجير نفسه والقبض على آخر في مدينة السويداء

أفاد التلفزيون السوري اليوم الجمعة بأن الجهات المختصة في محافظة السويداء قضت على خلية إرهابية من تنظيم "داعش" حاولت تنفيذ عملية إرهابية ضد المدنيين في أحد أحياء مدينة السويداء.

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وأشار التلفزيون السوري إلى أنه تم قتل إرهابي حاول تفجير نفسه بالحزام الناسف الذي كان يرتديه، وإلقاء القبض على إرهابي آخر بحوزته حزام ناسف آخر.

وذكر التلفزيون السوري أنه تمت مصادرة عدد من البنادق الآلية والذخيرة التي كانت بحوزتهم.

جدير بالذكر أنه في شهر أبريل الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السورية تنفيذ قواتها بالتعاون مع القوات الروسية عدة عمليات نوعية دقيقة أدت إلى تدمير مواقع للمسلحين ومقتل العشرات منهم، بينهم قياديون في تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: "التلفزيون السوري"