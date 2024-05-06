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الأسد يبحث مع رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق مكافحة الإرهاب

أخبار العالم العربي

الأسد يبحث مع رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق مكافحة الإرهاب
RT
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بحث الرئيس السوري بشار الأسد بدمشق مع رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتنسيق الفعال لضبط الحدود.

وتطرق الطرفان إلى ملاحقة التنظيمات المتطرفة وفلولها التي تسعى لاستهداف أمن سوريا والعراق.

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وشدد الأسد على أن الإرهاب الذي يعتمد أسلوب القتل وسفك الدماء واحد في كل مكان في العالم.

وأكد أن داعمي الإرهاب في سوريا والعراق هم أنفسهم داعميه في أماكن أخرى مهما تعددت مسميات تلك التنظيمات الإرهابية.

وأشاد الرئيس السوري بصمود وقوة الجيشين السوري والعراقي اللذين كانا الأساس في تحقيق الانتصارات المتتالية ضد الإرهابيين وداعميهم.

المصدر: RT

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