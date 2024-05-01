الأسد يوجه بافتتاح مركز للتجنيد هو الأول من نوعه في دمشق (فيديو)

وجه الرئيس السوري بشار الأسد وزير الدفاع العماد علي عباس بتدشين أول مركز تجنيد في دمشق بعد إتمام الربط الشبكي مع الوزارات والمؤسسات المعنية، انطلق تجريبيا في أبريل الماضي.

وسيعمل كوادر المركز على تلبية جميع متطلبات التجنيد من إعدادات خدمة العلم والتأجيل والإعفاء ودفع البدل وموافقات السفر وغيرها، ويساعد في توفير الوقت والجهد على المواطنين بعد الربط الشبكي مع المؤسسات الحكومية المعنية والمرتبط عملها بعمل مديرية التجنيد العامة كالمديرية العامة للسجل المدني وإدارة الهجرة والجوازات ووزارتي التربية والمالية.

وأكد وزير الدفاع السوري خلال جولته على صالات المركز واطلاعه على الخدمات التجنيدية المقدمة للمواطنين، أهمية إطلاق العمل في المركز بأفضل مستوى خدمي وتخفيف الأعباء عن المواطنين وحصول المكلف أو المراجع على الخدمة المطلوبة وبشكل فوري، لاسيما وأنه يقع في مركز محافظة دمشق.

المصدر: سانا