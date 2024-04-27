سوريا.. أمر إداري بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين والاحتفاظ وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين

أصدرت القيادة العامة للجيش السوري أمرا إداريا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من 1 يونيو القادم.

وجاء في بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة: "يُنهى استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتبارا من تاريخ 1 يونيو 2024، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31 مايو 2024 ضمنا".

وأضاف: "يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتبارا من تاريخ 1 يونيو 2024، لكل من يتم 6 سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31 مايو 2024 ضمنا".

يشار إلى أنه في يوليو الماضي أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا إداريا، يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد والاحتياطين في الجيش السوري اعتبارا من الأول من سبتمبر.

المصدر: سانا