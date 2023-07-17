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الأسد ينهي الاستدعاء والاحتفاظ للاحتياطيين في الجيش السوري

أخبار العالم العربي

الأسد ينهي الاستدعاء والاحتفاظ للاحتياطيين في الجيش السوري
Globallookpress
عناصر من الجيش السوري في الرقة، صورة أرشيفية من العام 2019
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا إداريا اليوم الاثنين، يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد والاحتياطين في الجيش السوري اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل.

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وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الأسد، القائد العام للجيش والقوات المسلحة أصدر أمرا يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من تاريخ 1-9-2023 وفقا لما يلي :
-صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 31-7-2023 ضمنا.

المصدر: سانا

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