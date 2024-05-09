مصدر أمني ​​لبناني: أربعة قتلى لـ"حزب الله" في الغارة الإسرائيلية على بافليه جنوب لبنان

كشف مصدر أمني ​​لبناني لوكالة "فرانس برس" أن 4 عناصر من "حزب الله" قتلوا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة بافليه بقضاء صور جنوبي البلاد.

وقد نعى "حزب الله" اللبناني في 3 بيانات منفصلة 3 من عناصره.

وقال "حزب الله" في بيان: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد حمزة "أبو أحمد" مواليد عام 1958 من بلدة دبعال وسكان بلدة المجادل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

و"الشهيد المجاهد أحمد حسن معتوق "أبو جواد" مواليد عام 1989 من بلدة صير الغربية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

و"الشهيد المجاهد حسين أحمد حمدان "هادي" مواليد عام 1992 من منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت وسكان بلدة الحلوسية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الدفاع المدني اللبناني، مقتل 4 أشخاص في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية، استهدفت سيارة في بلدة بافليه.

وقال مصدر أمني ​​لبناني لوكالة "فرانس برس" أن القتلى الأربعة في الغارة هم عناصر لـ"حزب الله".

وردا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي للوكالة: "نحن لا نعلق على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية".

ومنذ 7 أكتوبر، قتل 399 شخصا على الأقل في لبنان غالبيتهم من "حزب الله" ولكن بينهم أيضا أكثر من 70 مدنيا، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس".

أما تل أبيب فأعلنت أن 14 جنديا وتسعة مدنيين قتلوا على جانبها من الحدود، من بينهم جندي قتل يوم أمس الأربعاء.

المصدر: RT + "أ ف ب"