لبنان.. 3 إصابات بغارة إسرائيلية على بعلبك

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الاثنين، بإصابة 3 لبنانيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجرا بلدة السفري في بعلبك شرق لبنان.

إقرأ المزيد

وذكرت الوكالة أن "الطيران الحربي المعادي شن غارة حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم على معمل في بلدة السفري، ما أدى إلى سقوط 3 جرحى مدنيين، وتدمير المبنى المستهدف".

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ 8 أكتوبر ويقول الأمين العام للحزب إن جبهة جنوب لبنان هي جبهة مساندة لغزة، كما أكد حزب الله مرارا أن وقف إطلاق النار في غزة وحده ينهي هجماته على إسرائيل.

واشتد القتال في الأسابيع الأخيرة، حيث صعد حزب الله، هجماته على شمال إسرائيل، ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات أعمق في الأراضي اللبنانية.

وقتل 4 مدنيين أمس الأحد من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، ورد حزب الله بإطلاق وابل من الصوارخ باتجاه إسرائيل، أصابت بعضها مستوطنة كريات شمونة مسببة أضرارا بعدد من المباني.

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية+ RT