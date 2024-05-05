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بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين العرب.. انطلاق منتدى تكوين الفكر العربي الأول في مصر (فيديو)

أخبار العالم العربي

بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين العرب.. انطلاق منتدى تكوين الفكر العربي الأول في مصر (فيديو)
RT / Youtube
انطلاق منتدى تكوين الفكر العربي الأول في مصر
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شهدت العاصمة المصرية القاهرة يوم السبت انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الأول لمؤسسة "تكوين الفكر العربي" تحت عنوان "خمسون عاما على رحيل طه حسين: أين نحن من التجديد اليوم؟".

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وتمت فعاليات المنتدى في المتحف المصري الكبير برعاية الدولة المصرية، وبمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين العرب، وأدار الجلسة الافتتاحية المذيع المصري عمرو عبد الحميد.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن انطلاق المنتدى يعتبر باكورة الأعمال الخاصة بالمؤسسة التي تهدف إلى تعزيز خطاب التسامح وفتح آفاق الحوار وتشجيع المراجعات النقدية والتحفيز على طرح الأسئلة على المسلمات الفكرية، والأسباب التي تحول دون نجاح مشاريع النهضة والتنوير العربية.

يذكر أن مؤسسة تكوين الفكر العربي ومقرها القاهرة، تضم في عضوية مجلس أمنائها عددا من المفكرين العرب وهم يوسف زيدان (مصر)، وفراس السواح (سوريا)، وإبراهيم عيسى (مصر)، وألفة يوسف (تونس)، ونادرة أبي نادر (لبنان)، وإسلام البحيري (مصر).

بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين العرب.. انطلاق منتدى تكوين الفكر العربي الأول في مصر (فيديو)
بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين العرب.. انطلاق منتدى تكوين الفكر العربي الأول في مصر (فيديو)

المصدر: RT + "اليوم السابع"

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