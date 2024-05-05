تفاعل كبير مع فيديو للشاعر الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن نشره مكتب ولي العهد السعودي

نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، مقطع فيديو جمعه بالشاعر الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزير آل سعود، ولاقى تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل.

واستذكر العساكر، الأمير الشاعر خلال أبيات شعرية تعود للراحل ضمن تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في منصة "إكس" مرفقا مقطعا مصورا جمعهما في رحلة على متن قارب كبير، وكتب: "وتغيرت حتى الجروح المعاطيب.. جرحي برى لا شك ماني متعافي.. الهم وفراق المحبين، والشيب.. هذي الثلاثه احساسها اليوم كافي".

وتغيرت حتى الجروح المعاطيب

جرحي برى لا شك ماني متعافي



الهم ، وفراق المحبين ، والشيب

هذي الثلاثه احساسها اليوم كافي



#بدر_بن_عبدالمحسنpic.twitter.com/DQnz6plITH — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) May 4, 2024

وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة ودعوا للشاعر الراحل بالرحمة.

كما أعاد العساكر، نشر تغريدة لعبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، رئيس نادي الهلال السعودي سابقا، تضمنت أبيات لقصيدة تعود للراحل الشاعر مع صورة تجمعه بالأمير عبد الرحمن بن مساعد.

#بدر_بن_عبد_المحسن



( البدرُ غاب)



ياليتَها لمْ تَصْدُقِ الأخبارُ

وتغافلت عن حكمِها الأقدارُ



أستغفرُ الرحمنَ أمضى ماقضى

فلكل حيٍ يومُهُ المُختارُ



الشعرُ دُكَّ وزُلزلِتْ أركانُهُ

والبدرُ غاب فماتت الأقمارُ



قد أسدل الليلُ الكئيبُ ظلامَهُ

وتسارعت للحودِها الأشعارُ



يا… pic.twitter.com/jBit5I0qbN — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) May 4, 2024

وكان مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد نشر تغريدة كتب فيها: "قصتنا مع الأمير بدر بن عبدالمحسن، أنه كتب وجداننا.. وأودع داخلنا بصدق ما كنا نريد أن نكتبه وما نعبّر به.. عاطفة للوطن.. ومشاعرا للآخرين".

وأضاف: "قصتنا معه أنه البدر الذي نباهي به لأنه من ساهم في صنع راية للشعر.. منبعها السعودية.. وأنه الذي تعلمنا منه ذهنية اللحظة بعبارات الجمال.. وتدفق المعنى. قصتنا معه.. أن حضوره يبقى.. وأن خلوده في الوجدان للتاريخ والحياة. رحمه الله..".

قصتنا مع الأمير #بدر_بن_عبدالمحسن

أنه كتب وجداننا.. وأودع داخلنا بصدق ما كنّا نريد أن نكتبه وما نعبّر به.. عاطفة للوطن.. ومشاعرا للآخرين.



قصتنا معه -رحمه الله- أنه البدر الذي نباهي به لأنه من ساهم في صنع راية للشعر.. منبعها السعودية.. وأنه الذي تعلمنا منه ذهنية اللحظة بعبارات… pic.twitter.com/LWeXbnzsIZ — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) May 4, 2024

ومع إعلان خبر وفاة الشاعر الأمير، أمس السبت، نعى العساكر، الراحل بتغريدة نشرها على حسابه.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون قدّر الله وماشاء فعل اللهم اغفر لعبدك بدر بن عبد المحسن وارحمه واجعل ما أصابه من مرض تكفيرًا له وأعلِ درجاته في الجنة وألهمنا الصبر.. pic.twitter.com/eUNBua8rXF — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) May 4, 2024

وتوفي الشاعر السعودي، الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزير آل سعود، اليوم السبت، وهو أحد أهم شعراء المملكة والذي تغنى بكلماته كبار الفنانين السعوديين والعرب.

المصدر: RT