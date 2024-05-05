 
مباشر

تفاعل كبير مع فيديو للشاعر الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن نشره مكتب ولي العهد السعودي

أخبار العالم العربي

تفاعل كبير مع فيديو للشاعر الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن نشره مكتب ولي العهد السعودي
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xhb8

نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، مقطع فيديو جمعه بالشاعر الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزير آل سعود، ولاقى تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل.

واستذكر العساكر، الأمير الشاعر خلال أبيات شعرية تعود للراحل ضمن تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في منصة "إكس" مرفقا مقطعا مصورا جمعهما في رحلة على متن قارب كبير، وكتب: "وتغيرت حتى الجروح المعاطيب.. جرحي برى لا شك ماني متعافي.. الهم وفراق المحبين، والشيب.. هذي الثلاثه احساسها اليوم كافي".

وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة ودعوا للشاعر الراحل بالرحمة. 

كما أعاد العساكر، نشر تغريدة لعبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، رئيس نادي الهلال السعودي سابقا، تضمنت أبيات لقصيدة تعود للراحل الشاعر مع صورة تجمعه بالأمير عبد الرحمن بن مساعد. 

وكان مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد نشر تغريدة كتب فيها: "قصتنا مع الأمير بدر بن عبدالمحسن، أنه كتب وجداننا.. وأودع داخلنا بصدق ما كنا نريد أن نكتبه وما نعبّر به.. عاطفة للوطن.. ومشاعرا للآخرين".

وأضاف: "قصتنا معه أنه البدر الذي نباهي به لأنه من ساهم في صنع راية للشعر.. منبعها السعودية.. وأنه الذي تعلمنا منه ذهنية اللحظة بعبارات الجمال.. وتدفق المعنى. قصتنا معه.. أن حضوره يبقى.. وأن خلوده في الوجدان للتاريخ والحياة. رحمه الله..".

ومع إعلان خبر وفاة الشاعر الأمير، أمس السبت، نعى العساكر، الراحل بتغريدة نشرها على حسابه.

وتوفي الشاعر السعودي، الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزير آل سعود، اليوم السبت، وهو أحد أهم شعراء المملكة والذي تغنى بكلماته كبار الفنانين السعوديين والعرب.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا