مراسلة RT: مصادر غير رسمية تتحدث عن قصف إسرائيلي طال نقطة عسكرية بريف دمشق

قالت مراسلة RT يوم الخميس إن مصادر غير رسمية تحدثت عن قصف إسرائيلي طال نقطة عسكرية فيها تواجد إيراني بمحيط منطقة نجها بريف دمشق.

وأضافت المراسلة أن المصادر تحدثت عن سقوط عدد من الإصابات نتيجة الانفجارات التي طالت المنطقة المستهدفة.

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وأشارت إلى أن المصادر أفادت بأن المبنى الذي استهدفه القصف الإسرائيلي تابع لفرع أمن الدولة السوري.

وذكرت أن المصادر ذاتها قالت إن دمارا كبيرا لحق بالمبنى المكون من ثلاثة طوابق.

من جهتها قالت وكالة "سبوتنيك" إن "الدفاعات السورية تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي حاول استهداف أحد المواقع جنوبي العاصمة السورية دمشق".

وأوضحت أن صواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الجولان السوري المحتل واستهدفت أحد المواقع بالقرب من منطقة نجها.

هذا وقال مصدر أمني لوكالة "رويترز" ​​إن الموقع الذي ضرب في سوريا يوم الخميس يقع جنوب مرقد السيدة زينب مباشرة.

وأفاد المصدر بأن الموقع الذي تم ضربه لم تكن تديره وحدات إيرانية أو حزب الله.

المصدر: RT + "سبوتنيك"