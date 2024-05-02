السيسي يوجه مدبولي بدعم مخصصات صندوق طوارئ العمال وحوار لطيف بينهما حول حجم الزيادة (فيديو)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بزيادة مخصصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال في البلاد.

وقال الرئيس المصري، خلال احتفالية عيد العمال التي أقيمت في أحد المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، لرئيس الوزراء: "والله يا دكتور مصطفى احنا محتاجين نخلي الصندوق ده.. نضيف له دعم.. كنت بسأل الدكتور مصطفى أثناء كلام وزير العمل.. كل ما تزيد هيكون فرصة أن الإعانات تكون أكبر والأرقام تكون مناسبة.. مش عارف رأيك ايه؟، ومازح مدبولي قائلا: "الميكروفون اهو يا دكتور مصطفى مش عاوز حجج".

ورد مدبولي على السيسي، قائلا: "الصندوق منذ إنشائه حسابه في البنك المركزي.. والصندوق صرف للعمالة غير المنتظمة وقت أزمة كورونا كانت.. ويدعم الفنادق والمنشآت السياحية.. وأخيرا أحداث غزة وتأثيرها في جنوب سيناء.. وتصحيحا للرقم وصل إلى 8 مليار.. وبنصرف من العوائد واللي حضرتك تأمر بيه ونزود شوية.. زيادة الحد الأدنى من 600 لـ 1000 جنيه".

الرئيس المصري: زيادة الدعم المقدم للعمال من صندوق إعانات الطوارئ من 600 إلى 1500 جنيه #القاهرة_الإخباريةpic.twitter.com/wTxhUlWjYJ — القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) May 2, 2024

ليرد عليه الرئيس المصري: "كل ما عوائد الصندوق تزيد يسهل دعم الشركات.. وكل ما الرقم كان كبير كان العوائد أكبر"، ليرد عليه رئيس الوزراء: "5 مليار".

وتحدث السيسي حول زيادة الألف جنيه، قائلا لمدبولي: "ألف جنيه رقم بسيط.. نخليهم 1500 جنيه".

وكان الرئيس المصري، قد توجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، قائلا: "هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، فقد بذلتم قصارى جهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر وأدام الله عليكم الصحة والعافية".

المصدر: اليوم السابع