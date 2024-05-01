السيسي وعقيلته يوجهان رسالة للمصريين

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقيلته السيدة انتصار السيسي المصريين بعيد العمال.

وكتب السيسي على "فيسبوك": "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، فقد بذلتم قصارى جَهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة".

وأضاف: "فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر وأدام الله عليكم الصحة والعافية".

وكتبت عقيلة السيسي: "في عيد العمال.. أتوجه بالشكر والتقدير لكل الأيادي التي تبني وتعمل بلا كلل، وتسخر جهدها وعزمها لبناء كل شبر في الوطن. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير".

المصدر: RT