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طقس العرب: صورة فضائية تاريخية لاتساع غير معهود لسحب رعدية فوق أنحاء واسعة من دول الخليج في شهر مايو

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طقس العرب: صورة فضائية تاريخية لاتساع غير معهود لسحب رعدية فوق أنحاء واسعة من دول الخليج في شهر مايو
Gettyimages.ru
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أظهرت صورة فضائية اتساعا غير معهود للسحب الرعدية في ليلة 1 مايو 2024 وهي تغطي أنحاء واسعة من الخليج، وفق ما ذكر موقع "طقس العرب".

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وحسب موقع "طقس العرب" (ArabiaWeather.com)، وهو من أكبر المواقع الإلكترونيية المكرسة للطقس في الوطن العربي وتأسس عام 2010، ويُقدم الموقع حالة الطقس لجميع مناطق دول الوطن العربي، تُبين صورة فضائية تم استلامها ومعالجتها داخل أروقة "طقس العرب" اتساعا غير معهود للسُحب الرعدية في ليلة 1 مايو 2024، وهي تغطي أنحاء واسعة من الخليج العربي متمثلة بالكويت وأجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة السعودية وقطر وحوض الخليج، وتترافق هذه السحب مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبَرَديات في بعض الأنحاء". 

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وأشارت النمذجة الحاسوبية إلى أن "هذه الموجة الرئيسية للمُنخفض الجوي ستواصل التحرك نحو الشرق هذه الليلة ونهار الغد لتلقي بظلالها على عموم أنحاء دولة الإمارات ويُرافقها هطول أمطار غزيرة". 

وأوضح الموقع أنه "لاحقا، تمتد بقايا هذه الموجة لسلطنة عُمان وتشمل بذلك السُحب الماطرة العديد من المُحافظات منها".

طقس العرب: صورة فضائية تاريخية لاتساع غير معهود لسحب رعدية فوق أنحاء واسعة من دول الخليج في شهر مايو

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المصدر: "طقس العرب" 

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