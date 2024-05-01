السعودية.. الصحراء تتحول للون الأبيض ومشاهد تثير تفاعلا في المملكة (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر مجموعة من الإبل تسير وسط البرد والثلوج التي غطت منطقة الطائف، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وأبان مقطع الفيديو الإبل وهي تسير من عدة اتجاهات في صفوف، بينما تحولت الصحراء إلى اللون الأبيض بسبب سقوط كميات كبيرة من البرَد خلال الساعات الماضية.

هذا وتجمعت الإبل بعضها حول بعض، وبدأت في تناول العشب الظاهر من تحت الثلوج التي غطت المنطقة الظاهرة في الفيديو بالكامل.

وتفاعل نشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، معربين عن إعجابهم بهذا المنظر المذهل، وقال أحدهم معلقا: "قال إيش..قال باريس ولندن..في ذمتي ما مثل ديرتنا بالدنيا كلها"، وأضاف آخر: "هنا أرض التاريخ .. هنا عبق الماضي ونبض الحاضر واستشراف المستقبل .. هنا السعودية يا سادة".

الطائف و برد و ضباب و أبل🐪

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هنا أرض التاريخ .. هنا عبق الماضي و نبض الحاضر و استشراف المستقبل .. هنا #السعودية يا سادة🇸🇦 pic.twitter.com/1YVtZOVb7N — الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) May 1, 2024

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

المصدر: RT