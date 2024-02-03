السعودية..الصقيع ينثر سحره لليوم الثاني على "حرة المقراة" ويخلق مناظر خلابة (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو جديد يوثق مناظر ساحرة وخلابة للصقيع على حرة المقراة شمالي العيص بمنطقة المدينة المنورة، لليوم الثاني على التوالي.

وأوضح موثق الفيديو أن هذا المقطع تم توثيقه اليوم السبت، بعد أن شكك البعض في مقاطع التقطت يوم أمس الجمعة.

وأظهر الفيديو تجمد المياه الواقفة وتصاعد الأدخنة من الحجارة ما يدل على انخفاض الحرارة إلى ما دون الصفر، في حين أن مشهد الصقيع على الأرض أعطى منظرا ساحرا وجميلا للمنطقة، ودفع رواد مواقع التواصل إلى التعبير عن إعجابهم وذهولهم، حيث قال أحدهم: "سبحان الله كانه فوتوشوب (برنامج تعديل الصور)".

وأضاف آخر: "ما شاء الله..تبارك الله..الله يوفقك".

سبحان الله كانه فوتوشوب — 🖤💛🐆🎖️ 𝐌σ𝓞Ⓓ𝓎 🎖️🐅🖤💛 (@MimiSos10067333) February 3, 2024

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المصدر: RT