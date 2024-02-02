مشاهد "ساحرة"..الصقيع يغطي "حرة العيص" بالمدينة المنورة في السعودية (فيديوهات)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الصقيع الذي غطى حرة العيص في منطقة المدينة المنورة صباح اليوم الجمعة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 4 درجات تحت الصفر.

وأبان مقطع الفيديو تصاعد الدخان من الأحجار من شدة البرد، حيث قال أحد المواطنين في الفيديو: "شوفوا سبحان الله حتى الحجر يدخن من البرد".

هذا ورصد مواطن آخر درجة الحرارة المسجلة صباح اليوم عبر قارئ الحرارة في سيارته، حيث بلغت سالب 4.

#فيديو.. صقيع يغطي حرة العيص في المدينة المنورة ودرجات الحرارة تصل إلى 4 درجات تحت الصفر #أخبار#السعودية



pic.twitter.com/0PMnfW0M2U — زحمه 🇸🇦✌️ (@rooo71912) February 2, 2024

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المناظر ووصفوها بالساحرة والرائعة، فيما تم تداول مقاطع الفيديو والصور لها بشكل كبير.

📍جمال المنظر 😍👌

الصقيع في حرة المقراة شمال العيص شمال غرب #المدينه_المنورة

الجمعة ٢١ رجـــب ١٤٤٥هـ

2 فبراير 2024م

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. pic.twitter.com/ezSrMdaqge — طقس (@tqqs) February 2, 2024

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المصدر: RT