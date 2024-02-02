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مشاهد "ساحرة"..الصقيع يغطي "حرة العيص" بالمدينة المنورة في السعودية (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الصقيع الذي غطى حرة العيص في منطقة المدينة المنورة صباح اليوم الجمعة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 4 درجات تحت الصفر.

وأبان مقطع الفيديو تصاعد الدخان من الأحجار من شدة البرد، حيث قال أحد المواطنين في الفيديو: "شوفوا سبحان الله حتى الحجر يدخن من البرد".

هذا ورصد مواطن آخر درجة الحرارة المسجلة صباح اليوم عبر قارئ الحرارة في سيارته، حيث بلغت سالب 4.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المناظر ووصفوها بالساحرة والرائعة، فيما تم تداول مقاطع الفيديو والصور لها بشكل كبير.

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المصدر: RT

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