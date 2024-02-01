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السعودية.. البياض يكسو مرتفعات تبوك في مشهد "يأسر القلوب" (فيديو)

مجتمع

السعودية.. البياض يكسو مرتفعات تبوك في مشهد
AFP
صورة أرشيفية
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نشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقطع فيديو يظهر تغطية الثلوج لمرتفعات منطقة تبوك شمال غربي المملكة، في مشهد "يأسر القلوب" .

وأبان مقطع الفيديو اكتساء المرتفعات والوديان بالمنطقة بالثلوج وخروج البعض للتنزه والتصوير.

وذكرت "الإخبارية" أن درجة الحرارة سجلت صفرا مئوية مع تساقط خفيف من الثلوج، فيما خرج بعض المواطنين إلى مرتفعات تبوك من أجل التنزه.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن توقع لحالة الطقس اليوم الخميس بأن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

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وتوقع المركز أن يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، لافتا إلى أنه لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة (القريات - طريف).

المصدر: "الإخبارية" + RT

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