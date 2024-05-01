السعودية.. السيول تقتلع النخيل وتغمر الأخضر واليابس في بعض مناطق المملكة (فيديوهات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو تظهر السيول التي اجتاحت مناطق في المملكة وتسببت في اقتلاع عدد من أشجار النخيل وغمرت الأخضر واليابس.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصة "إكس" قوة سيل حوره التاريخي الذي ضرب شمال مكة، حيث تسبب في اقتلاع عدد من أشجار النخيل وأحدث خرابا في الوادي في ديار المساعيد، وهو واحد من الروافد الهامة لوادي "فاطمة".

يشار إلى أن وادي حوره يتميز بجماله الطبيعي الساحر وثروته البيئية، وكان يعد مصدرا هاما للنخيل والثمار في المنطقة.

سيل حوره التاريخي شمال مكة اليوم 40كلم شال بعض النخيل ويعتبر وادي حوره في ديار المساعيد من هذيل احد روافد وادي فاطمه pic.twitter.com/Xnek675pEb — سلمان علي بن عالي العتيبيT⛈🏺🎨 (@SalmanAliOtaibi) April 30, 2024

هذا ووصلت السيول إلى "وادي فاطمة" وغمرت طريق مكة - جدة للمرة الأولى، وفق ما تم تداوله.

وغمرت المياه الأخضر واليابس، تزامنا مع التغيرات المناخية التي تشهدها المملكة ودول الخليج خلال الفترة الحالية، المصحوبة بهطول أمطار غزيرة وسيول.

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تصوير جوي

اول مره في التاريخ من بعد انشاء سد وادي فاطمة

يوصل هذا الموقع طريق #مكة#جده

حسب كلام اهل الديره 😍👌 pic.twitter.com/lFOS2pdyot — وناسة البر (@Shm50011) May 1, 2024

كما أبان مقطع فيديو انتشر على منصة "إكس"، إبلا عالقة وسط سيول محافظة الجموم بمنطقة مكة.

هذا وحذر المركز الوطني للأرصاد السعودية من هطول أمطار غزيرة على عدد من المناطق خلال اليوم الأربعاء

وبين المركز أن حالة الطقس تشهد رياحا شديدة السرعة وانعدام مدى الرؤية وصواعق رعدية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

المصدر: RT