تزامنا مع سيول عارمة.. حبات برد بأحجام كبيرة تخترق الخيام في السعودية (فيديو)
أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تساقط برد بأحجام كبيرة في مركز العطيف بالطائف، تزامنا مع السيول التاريخية التي اجتاحت عدة مناطق في السعودية.
وخلال الساعات القليلة الماضية، تعرضت بعض المناطق في المملكة لكميات كبيرة من الأمطار، نتج عنها سيول جارفة. ووثقت فيديوهات شدة السيول، فيما أظهرت تواجد فرق الدفاع المدني بكامل عتادها، بما في ذلك القوارب، لإنقاذ المحتجزين.
وكان المركز الوطني للأرصاد السعودية قد توقع أمس الثلاثاء أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وقال إن تلك الأمطار ستؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.
بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، مطالبة الجميع بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها.
هذا ما فعلته عاصفة برد شديدة في خيمة و سيارة جيمس 🚙 🏕️ في #الطائف - السعودية 🇸🇦 😳 pic.twitter.com/ibrgxk9hhI— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) May 1, 2024
هذا ما فعلته عاصفة برد رهيبة في الخيمة في #الطائف#السعودية ‼️❄️— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) May 1, 2024
30-4-2024
Taif- Ksa 😮 pic.twitter.com/vN9bAKYEf1
سيول حي البديعة عنيزة #القصيم_الانpic.twitter.com/JCRBoPOkHZ— نجم السالمي (@sfndo) April 30, 2024
سيل وادي نخلة اليمانية، شمال شرق مكة. عصر اليوم الإثنين. pic.twitter.com/auPNDTfLyY— أ.د .عبدالله مصلح الثمالي (@thoomaly11) April 29, 2024
سيول #عنيزه الان— برق الشمال 🌩🐇 (@mdswjf) April 30, 2024
تاريخ ١٠/٢١/١٤٤٥ pic.twitter.com/ZizqLx3N7g
المصدر: RT