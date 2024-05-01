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تزامنا مع سيول عارمة.. حبات برد بأحجام كبيرة تخترق الخيام في السعودية (فيديو)

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تزامنا مع سيول عارمة.. حبات برد بأحجام كبيرة تخترق الخيام في السعودية (فيديو)
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أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تساقط برد بأحجام كبيرة في مركز العطيف بالطائف، تزامنا مع السيول التاريخية التي اجتاحت عدة مناطق في السعودية‬⁩.

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وخلال الساعات القليلة الماضية، تعرضت بعض المناطق في المملكة لكميات كبيرة من الأمطار، نتج عنها سيول جارفة. ووثقت فيديوهات شدة السيول، فيما أظهرت تواجد فرق الدفاع المدني بكامل عتادها، بما في ذلك القوارب، لإنقاذ المحتجزين.

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودية قد توقع أمس الثلاثاء أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وقال إن تلك الأمطار ستؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، مطالبة الجميع بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها.

المصدر: RT

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