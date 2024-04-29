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السعودية.. أمطار غزيرة سيول تقطع الشوارع وتجرف المركبات (فيديوهات)

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السعودية.. أمطار غزيرة سيول تقطع الشوارع وتجرف المركبات (فيديوهات)
Gettyimages.ru
صورة من اخل الفيديو توضح الفيضانات داخل محافظة العيص
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين مقاطع فيديو توثق هطول أمطار غزيرة في عدة محافظات سعودية، تسببت بتشكل سيول قوية داخل هذه المحافظات

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هذا وشهدت محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة بالسعودية، هطول مثل هذه الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول داخل المحافظة.

وقد فوجئ الأهالي بأمطار غزيرة سالت على إثرها الشعاب والأودية بقوة هائلة، حيث تسببت السيول بقطع الشوارع وجرف المركبات وانهيار بعض الطرق في المحافظة، فيما تباشر الأجهزة المعنية معاينة عدة مواقع متضررة.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، مطالبة الجميع بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها.

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 وأهابت بسائر المركبات الانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

يُذكر أن المركز الوطني السعودي للأرصاد رفع اليوم الاثنين درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة المدينة المنورة، متوقعا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

وأوضح المركز فترة الإنذار؛ مشيرًا إلى شموله العيص؛ خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الاثنين.

 

وتوقع مركز "الأرصاد" أن تشهد هذه الفترة سقوط أمطار غزيرة تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرَد، وصواعق رعدية، وجريان للسيول. وهذا مقطع فيديو تم تداوله عبر "إكس":

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية 

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