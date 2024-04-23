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السعودية تدين استمرار القوات الإسرائيلية في انتهاكات جسيمة دون رادع

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السعودية تدين استمرار القوات الإسرائيلية في انتهاكات جسيمة دون رادع
AFP
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أعربت السعودية يوم الثلاثاء عن إدانتها لاستمرار القوات الإسرائيلية في "ارتكاب جرائم الحرب الشنيعة في قطاع غزة دون رادع"، وآخرها اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر بخان يونس.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، بعد اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن "إخفاق المجتمع الدولي في تفعيل آليات المحاسبة تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي لن ينتج عنه سوى مزيد من الانتهاكات وتفاقم المآسي الإنسانية والدمار".

وجددت الخارجية السعودية "المطالبة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة ومحاسبته على المجازر التي ارتكبها".

هذا وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء أن "عدد الجثث التي عثر عليها في المقبرة الجماعية بمستشفى ناصر في خان يونس ارتفع إلى 310 بعد انتشال 25 جثة جديدة".

كما طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتحقيق دولي في المقابر الجماعية التي عثر عليها في مجمع "الشفاء" ومجمع "ناصر".

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المصدر: RT

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