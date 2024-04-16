مصر تعلق على إمكانية تأثرها بالتغيرات الجوية التي عمت الخليج

تشهد العديد من دول الخليج اليوم الثلاثاء تقلبات جوية وهطول أمطار غزيرة وصلت لحد السيول والفيضانات، مما أثار الكثير من التساؤلات حول تأثر مصر بهذه الحالة الجوية.

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كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تأثر مصر بالتقلبات الجوية في دول الخليج.

وقالت غانم في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: لن تتأثر مصر بالحالة الجوية في دول الخليج على عمان والإمارات والبحرين وشرق المملكة العربية السعودية.

وأضافت: مصادر الكتل الهوائية المؤثرة مختلفة عن المصادر الهوائية المؤثرة على مصر دول الخليج، حيث تتأثر بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا على سطح الأرض بارتفاع من 5 إلى 6 كيلو مع كتل هوائية رطبة قادمة من المحيط الهندي وبحر العرب، مع فرق درجات الحارة بين طبقات الجو العليا وسطح الأرض.

ونوهت غانم: الطبيعة الجبلية في هذه الدول، يساعد على تكون السحب، التي أدت إلى أمطار غزيرة تشكل للسيول والفيضانات.

وتابعت: لكن مصر تتأثر بكتل هوائية صحراوية منخفضة في نسب الرطوبة مصادر معظمها قادم من الصحراء الغربية مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لذا التوزيعات الضغطية مختلفة، مصر تشهد استقرار في الأحوال الجوية.

وأوضحت: تتأثر البلاد غدا الأربعاء، بارتفاع ملحوظ ومؤقت في قيم درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، أجواء شديدة الحرارة فترة النهار لطيف في الليل على أغلب المحافظات، مع نشاط للرياح مثير للرمال والاتربة يؤدي إلى تدهور الرؤية الافقية على معظم شمال البلاد،

وحذرت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائلة: لابد من تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، مع ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية الصدرية القيادة بهدوء تام، مؤكدة: مع يوم الخميس تنخفض درجات الحرارة بمعدل من 5 إلى 6 درجات، وتعود لمعدلاتها الطبيعية.

وتشهد دول الخليج حالة من عدم الاستقرار الجوي رافقها هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق وسط توقعات بحدوث فيضانات بسبب العواصف الرعدية.

المصدر: القاهرة 24