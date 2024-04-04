"حزب الله" يعلن استهدافه فريقا ‌‏فنيا إسرائيليا ومواقع مهمة تابعة للجيش

أعلن "حزب الله" اللبناني استهدافه فريقا ‌‏فنيا إسرائيليا أثناء صيانة التجهيزات الفنية والتجسسية بموقع بياض بليدا، ومواقع مهمة أخرى، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأوضح "حزب الله" في بيان: "استهدف ‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-‌‏2024 فريقا ‌‏فنيا إسرائيليا أثناء قيامة بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة ‏المناسبة".‏

وأضاف "حزب الله":‏ "استهدف ‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:20 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-‌‏2024، ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".

وأكد "حزب الله": "‏استهدف ‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:45 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-‌‏2024، موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية".‏

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس استهداف بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في مناطق يارون وعيناتا ومارون الراس في جنوب لبنان.

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المصدر: RT