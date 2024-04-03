وسط تخوف من اتساع رقعة الحرب.. "حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

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وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 3 أبريل 2024، وفقا للتالي":

- القطاع الشرقي (جنوب لبنان): "

1- الساعة 15:05: استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:55: استهداف مجموعة من جنود ‏العدو الإسرائيلي أثناء قيامهم بعملية تحصين لموقع المرج بقذائف المدفعية، وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفهم.

3- الساعة 22:20: استهداف مبنى يتموضع فيه جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإيقاع من فيه بين قتيل وجريح، كرد على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

- القطاع الغربي (جنوب لبنان):

1- الساعة 08:50: استهداف موقع ‏الراهب وتجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة الصاروخية.

2- الساعة 09:50: استهداف تموضع ‏قيادة سرية مستحدث خلف ثكنة بيرانيت بالأسلحة الصاروخية.

3- الساعة 11:00: استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة".

وتأتي هذه الاستهدافات وسط تخوف دولي وأممي من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، خاصة بعد قصف إسرائيل لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، في عملية اغتالت بها مستشارين عسكريين كبيرين في الحرس الثوري الإيراني وآخرين.

المصدر: RT