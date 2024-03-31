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"القسام" تعيد نشر رسالة لقائدها محمد الضيف.. (فيديو)

أخبار العالم العربي

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نشرت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، رسالة قائد هيئة أركانها محمد الضيف "أبو خالد"، إلى شباب الضفة الغربية والداخل والنقب في 7 أكتوبر (يوم إطلاق عملية طوفان الأقصى).

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو لرسالة محمد الضيف، وجاء فيها: "اليوم اليوم.. كل من عنده بندقية فليخرجها فهذا آوانها، ومن ليس عنده بندقية فليخرج بساطوره أو "بلطته" أو فأسه أو زجاجته الحارقة.. بشاحنته أو جرافته أو سيارته.. اليوم اليوم.. يفتح التاريخ أنصع وأبهى وأشرف الصفحات، فمن سيسجل اسمه واسم عائلته واسم بلدته، في صحائف النور والمجد..".

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ومع استمرار الحرب على غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم السبت ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 32705، والجرحى إلى 75190.

في حين كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ 7 أكتوبر (إطلاق حركة "حماس" لعملية طوفان الأقصى) وخلال توغله البري في غزة.

وبحسب الموقع فإن حصيلة القتلى بين الجنود والضباط في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر أصبحت 599 قتيلا.

المصدر: RT

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