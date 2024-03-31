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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي

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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي
Sputnik
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أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 32705، والجرحى إلى 75190.

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وجاء في بيان صحة غزة: "الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 77 شهيدا و108 مصابين خلال 24 ساعة".

وأضاف: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وتابع: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 32782 شهيدا و75298 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان حول عملياته أن "قوات الجيش والشاباك تواصل عملياتها الدقيقة في منطقة مستشفى الشفاء وفي وسط غزة".

المصدر: RT

 

 

 

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