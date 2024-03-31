الجيش الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان و"حزب الله" يرد (فيديو)

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم الأحد غارات على بلدات لبنانية حدودية، فيما أعلن "‏حزب الله" قصف ثكنة راميم وموقع المالكية‏ الإسرائيليين وتحقيق إصابات مباشرة فيهما.

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وقال مراسلنا إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين مستهدفا بلدتي الخيام والطيبة وبلدة رب ثلاثين جنوب لبنان.

وأضاف أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدة كفركلا بعدد من قذائف الهاون، بالتزامن مع رشقات من أسلحة رشاشة من مستعمرة المطلة باتجاه البلدة.

وأعلن "حزب الله" أنه استهدف ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية وموقع المالكية بصواريخ "بركان"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيهما.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بسقوط صاروخين في مرتفعات راميم عند الحدود مع لبنان، في حين دوت صفارات الإنذار في مرغليوت وكريات شمونة في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان.

وأعلن "حزب الله" أمس السبت تنفيذ 8 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT